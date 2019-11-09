Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır
Son Dakika Spor Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır

7 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Gribal enfeksiyon geçiren Avcı'nın tedbir amacıyla antrenmanda yer almadığı, takımı yardımcı antrenör Recep Uçar'ın çalıştırdığı aktarıldı.

İdmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı, taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:46 Kaynak: AA
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