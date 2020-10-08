Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçecek Beşiktaş, 6. haftada 26 Ekim Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koşu ve açma-germe hareketleriyle başladı.

Pas ve dar alanda top kapma çalışmalarıyla süren idman, çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın çift idmanla sürdürecek.