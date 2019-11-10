Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Abdullah Avcı (2)

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a 1-0 üstünlük kurdukları karşılaşmada sonuna kadar golü kovaladıklarını ve bunu başardıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü 81. ölüm yıl dönümünde saygıyla özlemle anıyoruz" diyen Avcı, "Daha hızlı, daha çabuk dikine oynamak gerekiyordu. İkinci yarı bunu hızlandırdık." diye konuştu.

Maçta pozisyonlar bulduklarını belirten Avcı, "Rakibin duran toptan net vuruşu var. Onlar da oyunun içinde olmaya çalıştılar. Oyuncularımız, maçı koparabilmek için sonuna kadar her türlü aksiyonu yaptılar. Hak ettikleri galibiyeti aldılar. Son 5 maç 4 galibiyet. Saha dağılımında bazı değişikliklerle bunu sağladık." dedi.

Avcı, aldıkları her sonucun kendilerini hem yarışın içinde tuttuğunu hem de öz güvenlerini artırdığını dile getirdi.

Ljajic'e sahip çıktı

Avcı, performansıyla eleştirilen Adem Ljajic'e sahip çıktı.

Ljajic'in de görüşmelerde performansından memnun olmadığını söylediğini belirten Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 3-4 haftadır Ljajic'in yine önemli katkıları var. Problem çözmede katkısı önemli. Golün çözümünde buluştuğu yer önemliydi. Galatasaray maçında stoperin çıkmasını sağlayan Adem'di. Belki geçen sene skora, asiste katı yaptığı için eleştiri olabilir ama bence yukarıya doğru seyreden bir grafiği var. Umarım gol ve asist katkısıyla daha iyi olacak. Onu daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz. O da gayret ediyor."

Hakem kararları

Hakemlerin Video Yardımcı Hakem (VAR) üzerinden verdikleri karara değinen Avcı, "Penaltı var. Daha hafifinde penaltı verildi. Kırmızı kart da var. VAR'ın en çok gelmesini isteyen teknik adamım. Geçen sene çok gidiliyor diye şikayet vardı, bugün az gidiliyor diye eleştiri var. Yarışıyoruz, herkesin canı yanabiliyor. Biraz daha dikkatli olabilirsek; en azından gri olmayan, net pozisyonlarda hakemin VAR'a çağrılabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Braga maçına gidememesi

Hastalığı nedeniyle Braga maçına gidememesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, " 1979'dan beri futbolun içindeyim. İlk defa maça gitmediğim oldu. Hem kulübün sağlık organizasyonu hem hastanenin sağlık kurulu perşembe sabahı gitmemem yönünde karar verdi. 40 senedir antrenman dahi kaçırmadım." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Umut Nayir'in de hasta olduğuna dikkati çeken Avcı, "Maça gelemedi, serum yiyor. Bir sporcu her an bunun içinde. Toplum bu mu oldu, bunu mu kovalayacağız." diye konuştu.

Sürekli kadro değişikliğiyle ilgili eleştirilere de tepki gösteren Avcı, şunları söyledi:

"10 kişilik sağlık ekibi var. Yorgunluk testleri, sakatlanma riski ölçüm testi var. Bu eleştiri oynayan oyuncuyu değersiz hale getiriyor. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerli oyuncudur. Avrupa kupasında 10 puanımız olabilirdi. Buradaki hakemleri konuşuyorsunuz oradakileri de konuşun."

Son haftalardaki çıkışlarını değerlendiren Avcı, "Bazen teknik adam gider, bazen yeni yönetim gelir ve pozitif değişiklik olur. Yeni yönetimin iletişimi bizlerle son derece iyi. Kazandıkça enerji daha yukarı çıkar, birbirlerine sarılmalar başlar. Şu an onu yaşıyoruz. Bize yardımcı oluyorlar, destek oluyorlar; onlara da teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Patinaj çekmeye devam ediyoruz"

Hakem kararlarının ve yabancı oyuncu sayısının çok konuşulduğuna dikkati çeken Avcı, "Devamlı hakemleri konuşursak, altyapıları konuşursak bu savunma şekli olur. Eğitimde ve bilgide yatırım yapmadıkça daha geriye gidiyoruz. Stadın güzel olabilir; insan kalitesi olmayınca, bilgi olmayınca, devamlı çatışma haline girersek mesafe kat edemeyiz. Başladığımızdan beri hakem, yabancı sayısı aç kapa, uzat kısalt konuşuyoruz. Yerli yabancı rekabetini nasıl sağlarız, eğitimle yerli oyuncu sayısını nasıl çoğaltırız konusunu konuşmuyoruz. Patinaj çekmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını kaydeden Avcı, "Hocamızla ilişkimiz çok sağlam. Yılın teknik direktörlük ödülünü benimle paylaşmış, çok saygı duyduğum biri. Bütün sevgimle onun yanındayım. Hocayla karşı karşıya gelmedik ama böyle algı oluşturmayalım lütfen." değerlendirmesinde bulundu.

Ligin ilk 6 haftasındaki kötü sonuçların eleştirilmesiyle ilgili soruya Avcı, şu yanıtı verdi:

"Bu kadar emek verip 5 maçla antrenörlük tartışılmaz. Hala eksiklerimiz var. Tamamlamamız gereken bir sürü şey var. Beşiktaş forması her zaman yarışın içinde olmalı. Yönetim değişikliği, oyuncu transferi, sakatlıklar bir sürü şey var."