Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika

Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından

26.02.2021 22:21
Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ligde kalacaklarını belirtti.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, ligde kalacaklarını belirtti.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlu, gelecek hafta çok önemli bir maça çıkacaklarını aktardı.

Maça iyi başladıklarını vurgulaya Hakan Kutlu, "Ancak iyi götüremedik. Beşiktaş golü bulmadan önce gol pozisyonunu biz yakaladık. Golle sonuçlandırsak belki ilerleyen dakikalarda farklı olabilirdi. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Onlar ilk pozisyonu değerlendirdi. Sonra da gol pozisyonları buldular." diye konuştu.

Maçın hakemlerini tebrik eden Kutlu, "Beşiktaş'ı ve Sergen Hoca'yı da tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir takım. Maçın hakemleri de sorunsuz bir maç yönettiler. Önümüzdeki hafta bizim için çok önemli. Çok sayıda sarı kart sınırında olan oyuncumuz vardı. Bunlardan yalnızca Sagal'ı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncularına güvendiğini dile getiren Hakan Kutlu, "Ligde 40 ila 42 puanla kalınacağını umuyorum. Takımımın yaptığı iyi şeyler de vardı. Gol yemenin verdiği moral bozukluğuyla istediklerimizi tam yansıtamadık. İlk 20 dakikada istediklerimizi sahaya yansıttık. Yeni Malatyaspor karşısında çok zor ve önemli bir maça çıkacağız. Lige tutunacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutlu, karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun da gelecek hafta sahada olacağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig, Hakan Kutlu, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Gökçeada'da içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu: 1 kişi öldü, 2 rütbeli asker kayıp Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Normalleşmede bir planımız yok İBB'nin yardım etmeyi reddettiği çöp dağları krizine hükümet el atıyor! Bakan Kurum, talimat verdi Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık tahliye edildi Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti
Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'a övgü: Şampiyonluğun en büyük favorisi         
21:25
Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi Son Dakika: ABD, Cemal Kaşıkçı raporunu yayınladı: Cinayetin talimatını Suudi Prens Selman verdi         
21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizm rezervasyonlarında adeta patlama yaşanıyor         
20:24
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Yasadışı bahis oynatan şahıs Yasadışı bahis oynatan şahıs "Beni almaya teçhizatları yetmez" dedi, polis canlı yayında yakaladı         
17:59
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti         
17:44
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü         
14:13
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü Husumetlisini kilometrelerce uzaktan gelip sokak ortasında öldürdü         
11:36
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 22:40:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei