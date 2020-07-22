Beşiktaş, Yusuf Tunaoğlu'nu andı
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan Yusuf Tunaoğlu'nu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Efsane futbolcularımızdan Yusuf Tunaoğlu'nu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz. 1946 yılında dünyaya gelen Yusuf Tunaoğlu, altyapımızdan A takıma yükselen isimlerden biriydi. Beşiktaş formasıyla iki Türkiye Ligi ve bir Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Tunaoğlu, aktif futbol yaşantısını noktaladıktan sonra uzun yıllar altyapımızda görev aldı. 2000 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda eden Yusuf Tunaoğlu'nu vefatının 20. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 01:25
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