Beşiktaş zirveye İstanbul'da yürüyecek

Avrupa'daki kötü sonuçların ardından ligde aldığı üst üste galibiyetlerle taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş'ın zirve yürüyüşü sürüyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u Burak Yılmaz'ın attığı golle 1 - 0 mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkaran Siyah beyazlılar, 21 puanla zirvenin 3 puan gerisinde yer aldı. Yenilmezlik unvanını da 6 haftaya çıkararak şampiyonluk havasına giren Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 6 maçını da İstanbul'da oynayacak.

ilk yarının son haftasına kadar olan 5 ve ikinci yarının ilk karşılaşması olmak üzere toplam 6 maçını da İstanbul'da oynayacak olan Siyah-beyazlılar, seyahat yorgunluğu yaşamayışını avantaja çevirerek zirve koltuğuna oturmayı hedefliyor.

ÜST ÜSTE 6 MAÇLIK İSTANBUL PROGRAMI

Beşiktaş, 13'üncü haftada ligin son sırasında yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor 'u ağırladıktan sonra 14'üncü hafta deplasmanda Kasımpaşa 'nın konuğu olacak. 15'inci hafta BTC Turk Yeni Malatyaspor 'u ağırlayacak olan Siyah-beyazlılar, 16'ncı hafta oynanacak derbide Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, ilk yarının son ve 17'nci haftasında ise Gençlerbirliği 'ni ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, ikinci yarının ilk karşılaşmasında da Demir Grup Sivasspor 'u konuk edecek.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma ümitlerini yitiren Siyah-beyazlılar, 28 Kasım Perşembe günü sahasında Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Temsilcimiz gruptaki son maçını ise 12 Aralık Perşembe günü İngiltere'de Wolverhampton ile oynayacak.