Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında! Türkiye Kupası'nda kazanmalarına iddaa'da... - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında! Türkiye Kupası'nda kazanmalarına iddaa'da... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında! Türkiye Kupası'nda kazanmalarına iddaa'da...

6 saat önce

Bu bir ilandırBB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞTürkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli eksikler göze çarpıyor.

Beşiktaş, zorlu Erzurum deplasmanında! Türkiye Kupası'nda kazanmalarına iddaa'da..., System.String[]

Bu bir ilandır


BB ERZURUMSPOR - BEŞİKTAŞ


Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta önemli eksikler göze çarpıyor.


Siyah-beyazlılarda Atiba, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül rotasyon amaçlı kadroya alınmazken, hazırlık kampında sakatlanan Adem Ljajic de İstanbul'da kaldı. Bir diğer sakat Lens de Erzurum'a götürülmedi.


İlk turda Bursaspor'u eleyen BB Erzurumspor ise hafta sonu deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı lig maçına odaklanmış durumda.


TD Erkan Sözeri de hedeflerinin lig olduğunu söylerken yine de Beşiktaş'ı geçmek istediklerini belirtti.


Öte yandan, kamp yaptıkları Antalya'dan Erzurum'a dönen Dadaşlar'da bazı futbolcular iklim değişikliği nedeniyle soğuk algınlığına yakalandı ama bu isimlerin maça yetişmesi bekleniyor.


Yeni transfer Sissoko da büyük ihtimalle forma giyebilecek.


Ev sahibinde en önemli eksik kırmızı kart cezalısı Aykut Demir.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!


Beşiktaş'ın ligde çıktığı son 5 maçın 4'ü karşılıklı golle tamamlandı.


BB Erzurumspor'un ligdeki son 5 maçının 4'ünde ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.


İki ekip arasında geçen sezon oynanan 2 maç da karşılıklı golle tamamlanmıştı.


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Üyelerin yaklaşık %45'i karşılaşmayı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyor.


YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN'İN TERCİHİ...


Erkan Sözeri yönetimindeki BB Erzurumspor, kolları sıvadı ve bir kez daha Süper Lig'e yükselmek için önemli adımlar atıyor. Ligde an itibariyle ikinci sıradalar, özellikle iç saha maçlarında bir hayli etkililer.


Beşiktaş ise ara dönüşünde ligde ilk maçını iç sahada lider Sivasspor'la oynayacak. Erzurum'da rotasyonlu bir Beşiktaş izlememiz muhtemel. Erzurum'un soğuk iklimi ve iç saha faktörü de Erzurum'un lehine.


Mavi Beyazlılar, güçlü rakiplerine karşı ilk maçta kaybetmezler.


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Türkiye Kupası, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:01 
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