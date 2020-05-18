Beşiktaşlı 5 futbolcu karantinadan çıktı

NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARA'YA GİTTİ

Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankara'ya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.

- İstanbul