Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti

Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği ancak bu yönde bir girişimi olmadığı için kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Siyah-beyazlı kulüpte yıllık 3 milyon euro maaş alan Sırp futbolcu, Fatih Terim tarafından veto edildi.

"KENDİ LİSTEMİZ ÜZERİNDEN DEVAM EDEBİLİRİZ"

Sporx'in haberine göre; 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.