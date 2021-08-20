Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği ancak bu yönde bir girişimi olmadığı için kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Siyah-beyazlı kulüpte yıllık 3 milyon euro maaş alan Sırp futbolcu, Fatih Terim tarafından veto edildi.
Sporx'in haberine göre; 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaşlı Adem Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti - Son Dakika Spor