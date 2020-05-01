Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor

6 saat önce

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, bir sezon daha futbol oynamak istediğini kaydetti.

Beşiktaşlı Atiba Hutchinson, 1 yıl daha futbol oynamak istiyor, System.String[]

Beşiktaş'ın Kanadalı orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple sözleşmesinin sezon sonunda biteceğini belirterek, bir sezon daha futbol oynamak istediğini kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonunun Tam Saha dergisinde açıklamaları yer alan Hutchinson, kariyeri, Beşiktaş'ın bu sezonki performansı, teknik direktör Sergen Yalçın ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Fiziksel olarak iyi durumda olduğunu anlatan 37 yaşındaki oyuncu, "Bu sene sonunda kontratım bitiyor ancak ben kendimi iyi hissediyorum, hala futbol oynamaya yetecek gücümün olduğunu düşünüyorum. Aklımda en az bir sene daha profesyonel futbola devam etme planı var. Kulüple de devam etmek için birkaç kez görüştük ve nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz. Profesyonel futbol kariyerim sona erdikten sonra yine futbolla ilgili bir kariyere devam etmek istiyorum. Antrenörlük olabilir. Oyunun içinde kalmamın bana iyi geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 26. haftayı 44 puanla 5. tamamlayan siyah-beyazlı ekibin performansındaki dalgalanmaya değinen Hutchinson, "Bu sezon takım olarak fazlasıyla inişli ve çıkışlı bir sezon yaşıyoruz. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık, ardından ligin devre arasına girerken momentum yakaladık fakat yeniden düşüşe geçtik. Ligin ikinci yarısıyla beraber yine yükselen bir grafiğimiz oldu ancak ligde her zaman istikrarlı olmalısınız. Biz bu konuda çok şanssızdık. Hala oynanacak maçlar var ve konumumuz sebebiyle çok uzağa bakmadan her maça teker teker konsantre olmamız gerekiyor. Önümüzdeki takımların bizden daha çok kaybedecek şeyi var ve bu yüzden ne olursa olsun ne yapabileceğimize odaklanmamız lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Sergen Yalçın, takıma Beşiktaş kimliğini getirdi"

Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncularından olan Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğe gelmesiyle yaşadıkları değişimi dile getirdi.

"Sergen Yalçın takıma Beşiktaş kimliğini getirdi." diyen Kanadalı futbolcu, "İlk günden itibaren mücadeleye ve çok çalışmaya odaklandı. Taraftarların da desteği inanılmaz. Bana göre işler istediğimiz gibi, doğru yöne doğru gidiyor. Oynamamız gereken maçlar var ve takım içinde pozitif bir hava mevcut. Bu yüzden kalan maçları ve gelecek sezonu iple çekiyoruz." açıklamasını yaptı.

Koronavirüs süreci

Hutchinson, Süper Lig'de kalan 8 haftanın sıkışık ve hızlandırılmış bir fikstürle tamamlanmasının en iyi seçenek olduğunu belirtti.

Kimsenin salgının nasıl seyredeceği konusunda net bilgisinin olmadığını vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Evde kalma süreci bittikten sonra nasıl ilerleneceği konusunda pek çok şey konuşuluyor. Fakat en iyi seçenek takvimi biraz sıkıştırmak ve hızlandırarak bu sezonu bitirmek ve ardından önümüzdeki sezonun hazırlıklarını yapmak gibi görünüyor. Her şey normale döndüğünde, umarım taraftarları da stadyumlarda görebileceğiz. Belki de herkes bu durumdan sonra hayatın, sporun ve elimizdekilerin kıymetini daha iyi anlamış bir şekilde normale dönecek." görüşünü paylaştı.

Tüm dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini anlatan Hutchinson, şöyle devam etti:

"Daha önce uzun yıllar görülmemiş bir felaket ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmemesi, durumu daha da zorlaştırıyor. Hayatımızda pek çok şeyi değiştirebilecek bir durum bu. Fakat bireysel olarak şu an ne söyleniyorsa onu yapmalıyız. Çünkü başka nasıl başa çıkacağımızı da bilmiyoruz. Ben de ailemle birlikte evdeyim ve durumumuz iyi. Çocuklarım okula gitmedikleri için keyifleri biraz yerinde diyebilirim."

Yabancı futbolcuların çoğunun ülkesine gittiğini aktaran Hutchinson, "Çoğu futbolcu doğal olarak ülkelerine dönmeyi tercih etti fakat ben yedi yıldır buradayım ve burası benim ve ailem için zaten evimizden uzak başka bir ev gibi. Çocuklarım burada doğdu, burası onların zaten evi. Şimdilik iyi durumdayız. Bugünlerde vaktimin çoğunu ailemle, üç çocuğumla geçiriyorum. Antrenmanıma vakit ayırıyorum. Çocuklarım uyuduktan sonra da kendime fazla vakit kalmıyor ve genelde uyuyakalıyorum." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıl önce Beşiktaş'a transfer olmadan önce İstanbul ile ilgili iyi şeyler duyduğunu anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un modern ve yapabileceğiniz pek çok şeyin olduğu, kültürel olarak farklı ama ilgi çekici bir şehir olduğunu duymuştum. Geldiğimde de çok heyecanlıydım. Ardından kısa sürede insanların yardımseverliğinin ve samimiyetinin farkına vardım. Geldiğim ilk andan itibaren kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Bu durum benim için pek çok şeyi kolaylaştırdı. Çok kısa sürede uyum sağladım. Eşimle birlikte ayrılmak istemediğimiz bir yer haline geldi."

Türk Milli Takımı'na övgü

Atiba Hutchinson, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'ndan övgüyle bahsetti.

Ay-yıldızlı futbolculardan Avrupa'nın büyük takımlarında oynayanlar olduğuna değinen Hutchinson, "Türk Milli Takımı son zamanlarda gerçekten iyi performans sergiledi ve geleceği parlak oyunculara sahip. İyi futbol oynuyorlar, birbirleriyle iyi anlaştıkları ve kimyanın yüksek olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynayan oyuncular da mevcut. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda onları izlemek güzel olacak. Turnuvada da iyi bir sonuç elde etme şanslarının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Şenol Güneş gibi çok önemli bir teknik direktöre sahipler." değerlendirmesinde bulundu.

"Nwakaeme ve Visca'yı beğeniyorum"

Beşiktaşlı futbolcu, Süper Lig'de top koşturan Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ve Medipol Başakşehirli Edin Visca'yı beğendiğini belirtti.

Beşiktaş'ta birlikte forma giydiği Medipol Başakşehirli Demba Ba ile gol krallığı yarışında 19 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un performansına da değinen Hutchinson, şöyle devam etti:

"Trabzonspor'da Nwakaeme'yi çok beğeniyorum. Trabzonspor için çok önemli ve fark yaratan bir oyuncu. Çok yaratıcı bir oyun şekli var, gol yollarında etkili, asist yapıyor. Demba Ba bu sezon oldukça iyi bir performans sergiliyor. Başakşehir için çok önemli bir golcü. Beşiktaş'tayken de çok iyi performans sergiliyordu. Yine Başakşehir'den Edin Visca'yı beğeniyorum. Takımına golleri ve asistleriyle oldukça katkı sağlıyor. Birkaç sezondur yükselen grafiği var. Sörloth da bu sezona damgasını vuran oyunculardan. Neredeyse her maç gol atıyor ve Trabzonspor'un önemli oyuncularından."

Kariyeriyle ilgili hiçbir zaman pişmanlık duyduğu kararlar almadığını ancak Premier Lig'de oynamanın hayali olduğunu anlatan Hutchinson, "Yaşadıklarım, oynadığım kulüpler için kendimi şanslı hissediyorum. Yaşadıklarımı dünyada hiçbir şeye değişmem diyebilirim. Fakat bir Dünya Kupası'nda oynama şansım olmadı, bunu isterdim. Premier Lig'de oynamak her zaman hayalimdi. Fakat verdiğim kararlar için asla pişman değilim." şeklinde görüş belirtti.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:08 Kaynak: AA

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