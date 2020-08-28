Beşiktaşlı Cyle Larin: 6 ay doğru dürüst idman yapamadım

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Zulte Waregem'de son maçını yaklaşık 6 ay önce Anderlecht karşısında oynadığını, daha sonra Belçika Ligi'nin tescil edilmesi nedeniyle resmi karşılaşma yapmadığının altını çizen Kanadalı forvet, "Belçika'da sezon bittikten sonra aylarca tek başıma antrenman yapmak zorunda kaldım.

İYİ ÇALIŞIYORUZ

Takım idmanlarına başlayalı daha 20 gün bile olmadı. Tam olarak hazır değildim ve bu yüzden iyi oynayamadım. Bu çalışma temposuyla Süper Lig'e tamamen hazır gireceğime inanıyorum" diye konuştu.