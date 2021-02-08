Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, İspanya ekipleriyle görüşüyor

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Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yılan hikayesine dönen Dorukhan Toköz, Avrupa'ya gidiyor.

A Spor'un aktardığı haberde Dorukhan'ın menajerinin İspanya La Liga ekipleriyle görüşme halinde olduğu iddia edildi. Bu şartlar altında yıldız futbolcunun Beşiktaş'ta kalma ihtimali her geçen gün azaldığı belirtildi.

Adı Fenerbahçe ile anılan 24 yaşındaki futbolcunun Türkiye'de Beşiktaş dışında başka bir takımda oynamak istemediği ve İspanya'ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Dorukhan, siyah beyazlı kulübün yaptığı yıllık 7 milyon TL garanti para artı 100 bin TL maç başına ücrete olumsuz cevap vermişti.