Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı - Son Dakika
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Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

6 saat önce

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Beşiktaşlı Douglas, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı, System.String[]

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Douglas Santos'un sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, takımın dünkü antrenmanında sakatlanan 29 yaşındaki sağ bekin, gerçekleştirilen muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol uyluk ön adale bölgesinde ileri düzey yırtık tespit edildi.

Açıklamada, "Sakatlığı sebebiyle sezonun kalan bölümünde formamızı giyemeyecek olan Douglas Santos'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:24 Kaynak: AA
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