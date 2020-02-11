Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi - Son Dakika

Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi

6 saat önce

Beşiktaş Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerini Beşiktaş'ta öğle yemeğinde bir araya getirdi.

Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi, System.String[]

Beşiktaş Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerini Beşiktaş'ta öğle yemeğinde bir araya getirdi. Kursiyerlere Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Seyhun Şahin ve Ozan İş eşlik etti.

Beşiktaş'ta Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kursiyer olarak eğitim alan bireyler için sosyal etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Ağva'da doğa gezisi, yılbaşı partisi gibi sosyal aktivitelerle kursiyerlerini bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, bu kez de engelli bireyleri öğle yemeğinde buluşturdu. Üyelere aileleri de eşlik etti. Aileler bu etkinlik ve organizasyonlar için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkürlerini iletti.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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