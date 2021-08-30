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Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

30.08.2021 13:57
Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'ın Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ının çekildiği belirtildi.

Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Alex Teixeira, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi - Son Dakika Spor


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