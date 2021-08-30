Beşiktaşlı futbolcu Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta sakatlanan Alex Teixeira'nın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR'ının çekildiği belirtildi.
Adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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