Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi

6 saat önce

Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

Beşiktaşlı futbolcu Douglas, ameliyat edildi, System.String[]

Beşiktaş'ta sol uyluk ön adale bölgesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı futbolcu Douglas Santos, ameliyat edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun Acıbadem Altunizade Hastanesinde operasyon geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, ameliyata ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kocaoğlu tarafından Douglas'a sol rektus femoris tamiri uygulandı. Sağlık ekibi danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü, başarılı geçen operasyon sonrası, Douglas'ın en kısa sürede rehabilitasyon sürecinin başlayacağını belirtti."

Acıbadem, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 06:00 Kaynak: AA
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