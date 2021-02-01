Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın, İtalyan ekibi Lecce'ye kiralandı

Güven Yalçın, bu sezon siyah-beyazlı takımda forma giydiği 16 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Güven Yalçın'ın 2020-21 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonuyla geçici transferi konusunda Lecce kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Güven Yalçın'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

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