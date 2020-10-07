Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve... - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve...

07.10.2020 10:48
Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve..., System.String[]

"Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum""Türkiye için oynamak gurur verici""Avrupa'ya gitme hedefim var""Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL,Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın,...

"Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum""Türkiye için oynamak gurur verici"" Avrupa'ya gitme hedefim var" "Beşiktaş ve milli takımda düzenli forma giymek istiyorum""A Milli Takım'da kim iyiyse o oynasın"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL,Beşiktaş'ın genç golcüsü Güven Yalçın, Türkiye Ümit Milli Takım kampında Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta, hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum" dedi."TÜRKİYE İÇİN SAHAYA HER ŞEYİMİ KOYMAK İSTİYORUM"Milli takıma çağrılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Yalçın, "A Milli Takım olsun, Ümit Milli Takım olsun fark etmez milli takımla olmak çok güzel bir duygu. A Milli Takım daha güzel ancak sonuçta Türkiye için oynuyoruz.  Benim için önvcelik o. Türkiye için sahaya her şeyimi koymak istiyorum" diye konuştu.  "AVRUPA'YA GİTME HEDEFİM VAR"Ümit Milli Takımı maçlarının Avrupa'da takip edilmesini değerlendiren Yalçın, "Genç oyuncular milli takımda daha fazla izleniyor. Bizim için de bu maçlar bir sahne. Avrupa'ya gitmek ve orada oynamak hedeflerimizden birisi. Orada kendimizi göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu."A MİLLİ TAKIM'DA KİM İYİYSE O OYNASIN"A Milli Takım'da çok önemli oyuncuların olduğuna değinen Yalçın, "Hepsi çok iyi oyuncular bende onların arasına girebilmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Türkiye A Milli Takımı'nda en iyi kimse o oynasın" açıklamasında bulundu.  "ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ TOPARLANMAK VE GALİBİYETLER ALMAK

Düzenli, olarak forma giyerek hem Beşiktaş, hem de milli takıma katkı sağlamak istediğini söyleyen Yalçın, "Hedefim her maç oynamak. Hem Beşiktaş'ta hem de milli takıma katkıda bulunmak istiyorum. Durumumuz belli, öncelikli olarak toparlanmak ve önümüzdeki maçlara yüzde yüz hazırlanarak kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.


Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve...

Güven Yalçın, Türkiye, Avrupa, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve... - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cezayirli golcü İslam Slimani: Fenerbahçe maceram kabus gibiydi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geldi Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi Real Madridli Luka Jovic'in nişanlısı Sofija Milosevic, yeni doğan bebeğine gökyüzünden yıldız satın aldı Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Eşini zincire bağlayıp tırnaklarını söken koca, işkence için özel oda yapmış
RTÜK'ten Halk TV'ye RTÜK'ten Halk TV'ye "Azerbaycan" yorumu nedeniyle ceza         
16:55
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi Mohamed Salah, evsiz bir adamı tacizden kurtararak 100 sterlin verdi         
15:51
Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü         
15:31
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu Sokak ortasında vahşet! Yol kenarında kafası ve ayakları kopmuş yavru kedi bulundu         
13:41
Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu Kahraman Gazi, Türkiye'de ilk kez yapılan yöntemle sağlığına kavuştu         
13:37
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne 2 özel hat levhası hediye etti         
12:28
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 17:38:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaşlı futbolcu Güven Yalçın: Öncelikli hedefimiz toparlanmak ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei