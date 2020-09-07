Beşiktaşlı futbolcu Larin'in adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Cyle Larin'in adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Larin'in MR'ının çekildiği belirtilerek, "Larin'in yapılan MR görüntülemesinde, bisesps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.