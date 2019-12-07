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Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı
6 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:32 Kaynak: AA
Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan maçta ağrı hisseden N'Koudou'nun, sol bacak üst arka (biceps) adalesinde birinci derece kas zorlanması belirlendiği bildirildi.
Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.
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