Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı
Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.

Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'da kas zorlanması saptandı, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kevin N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan maçta ağrı hisseden N'Koudou'nun, sol bacak üst arka (biceps) adalesinde birinci derece kas zorlanması belirlendiği bildirildi.

Siyah-beyazlı oyuncunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı aktarıldı.

Türkiye Kupası, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:32 Kaynak: AA
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