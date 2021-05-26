Beşiktaşlı futbolcu N'Koudou'dan ezeli rakibe gönderme: Galatasaraylı futbolculara çok güldük

Beşiktaş'ın dansları ile olduğu kadar son haftalarda takıma katkısıyla da dikkat çeken yıldız oyuncusu Kevin N'Koudou, Şampiyonlar Ligi'ne layık bir oyunla şampiyon olduklarını söyledi. N'Koudou, Beşiktaş'ı yenen takımların sevincini şaşkınlıkla izlediklerini anlattı. Hürriyet'ten İsmail Er'in aktardığı haberde, N'Koudou'nun Galatasaraylı futbolcularla ilgili kullandığı sözler dikkat çekti.

İşte N'Koudou'nun ifadeleri:

"ŞAMPİYONLUK HAYAL DEĞİLDİ"

"Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı. Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve 'Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize' diyerek moral verdi.

"KARAGÜMRÜKLÜLER GİBİ YAPTILAR"

Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama biz, 'Lig bitmeden, bitmez' dedik.

"TEKNİK EKİP KARIŞMIYOR"

Ramazan nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı. Sergen Hoca 'Bana sahada lazımsınız' diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ'dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan.

"ÜZÜLME PENALTIYA ALIŞIK DEĞİLİZ"

Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra 'Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız' diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi.

"EN İYİ KADRO RAKİPLERDEYDİ"

Süper Lig'de en iyi kadro F. Bahçe ve G. Saray'da vardı. Ama sakin olanlar zirve yaptı. Hatayspor, Sivasspor, Göztepe, Malatyaspor çok iyi kadroya sahiptiler. Ankaragücü ligin sonlarından başarılıydı ancak küme düştü.

"AYASOFYA'YA HAYRAN KALDIM"

Türkiye'nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa'da Burak. İstanbul'a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii'ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım."