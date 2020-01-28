Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a transferi için Hollanda'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a transferi için Hollanda'ya gitti - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a transferi için Hollanda'ya gitti

6 saat önce

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'la transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya gitti.

Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'a transferi için Hollanda'ya gitti, System.String[]

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Feyenoord'la transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup, Hollanda'ya gitti.

Oğuzhan Özyakup, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, son sezonlarda performansının çok tartışıldığını belirterek, "Tamamen mutlu, huzurlu olmak için, tekrar Beşiktaş forması giymek için gidiyorum." dedi.

Bu yıl için Avrupa Şampiyonası'nın da olduğunu hatırlatan Oğuzhan, "Hem saha içinde hem saha dışında mutlu ve huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum. Sonuçta orada doğdum ve büyüdüm. Ailem orada, güven hissedeceğim yere gidiyorum. İnşallah benim için hayırlı olur. İyi bir performans gösterirsem Beşiktaş'a para kazandırırım. İnşallah gelir, devam ederim." diye konuştu.

Feyenoord ile henüz imzalanan bir sözleşmenin olmadığını kaydeden Oğuzhan, "Yarın sağlık kontrolünden geçeceğim." ifadesini kullandı.

Deneyimli futbolcu, Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen teknik direktör Sergen Yalçın ile de görüştüğünü vurgulayarak, "Sergen hoca ile konuştum. Ona da teşekkür etmek istiyorum. Onun da benimle ilgili düşünceleri vardı. Kararımı daha önce vermiştim. İnşallah iki taraf için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Özyakup, Feyenoord, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:10 Kaynak: AA
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