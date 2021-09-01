Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım 'ın dün gerçekleştirdiği antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Umut Meraş'ın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ının çekildiği belirtildi.

A Milli Futbol Takımı 'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Beşiktaşlı oyuncu Umut Meraş 'ın adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi.

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