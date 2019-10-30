Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu
Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

1 saat önce

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Umut Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu, System.String[]

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü atan Umut Nayir, gelecek için umutlu olduğunu söyledi.

Beşiktaş Kulübünün televizyonuna konuşan Umut Nayir, derbi galibiyetinin takım için iyi bir iyi motivasyon olduğunu belirterek, "Onu değerli kılacak süreç önümüzdeki iki maç olacak. Milli araya kadar kazanacağımız maçlarla üst sıralara tırmanabiliriz." dedi.

Sakat oyuncuların da yavaş yavaş iyileştiğine dikkati çeken siyah-beyazlı futbolcu, "Onların katılmasıyla kısa vadede şu iki galibiyetle milli araya iyi girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Forvet oynayan her futbolcunun gol atmak isteyeceğini anlatan Umut, "Goller oyuncunun öz güvenini yerine getirir. Süre bulduğum her durumda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Şans buldukça, maç kondisyonu ve koordinasyonu arttıkça, verimimin arttığını düşünüyorum. Amacım kalan haftalarda kaç maç oynarsam oynayayım hepsinde katkı verebilmek. Mücadelemle veya skor bularak." diye konuştu.

Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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