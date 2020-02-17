Beşiktaşlı futbolcu Victor Ruiz, şampiyonluk şanslarını değerlendirdi

Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Victor Ruiz, şampiyonluğun imkansız olmadığını söyledi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ruiz, "Büyük bir fırsatı kaçırdık. (Medipol Başakşehir) Bu maçı kazansaydık üst sıralara biraz daha yaklaşabilirdik. Ancak rakiplerimizle direkt oynayacağımız maçlar var. Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarını kazanabilirsek, üst sıralardaki direkt rakiplerimizle aramızdaki puan farkını kapatmış olacağız. Şampiyonluk şansımızın zor olduğu kesin ama imkansız değil." diye konuştu.

Ligin ilk yarısında elde edilen 6 maçlık galibiyet serisindeki rakiplerle yeniden karşılaşacaklarını hatırlatan 31 yaşındaki oyuncu, "Tek hedefimiz ve tek isteğimiz bu. Yine, üst üste kazanılan maç serilerine başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Daha fazla sorumluluk almamızı istiyor"

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı ile mevcut çalıştırıcısı Sergen Yalçın'ın birbirinden farklı teknik adamlar olduğunu aktaran siyah-beyazlı oyuncu, şunları kaydetti:

"Her hoca farklı oluyor. Sergen hoca ile Abdullah hoca birbirinden çok farklı anlayışa sahip isimler. Sergen hocayla 2 maçı kazandık, sonrasında Başakşehir gibi önemli bir fırsatta rakibi elimizden kaçırdık. Hala daha yukarıda olma şansımız var. Hoca ile yolumuza devam edeceğiz. Sergen hoca, top bizde olduğu anlarda daha fazla sorumluluk almamızı istiyor. Topsuz oyunda da hücum oyuncusuna daha yakın olmamızı istiyor. Bu da arkada geniş bir alan bırakıyor ama her hocanın kendisine göre bir oyun anlayışı ve sistemi var."

İspanyol futbolcu, saha içinde Domagoj Vida ile çok iyi anlaştığını belirterek, "Sadece büyük takımların değil, her takımın santrforuna karşı oynamadan önce görüntülerini istiyoruz, güçlü taraflarını izliyoruz. Bütün santrforlara karşı belli bir hazırlığımız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kariyerindeki en fazla sakatlığı Beşiktaş'ta yaşayan Victor Ruiz, bu durumu, "Bundan önceki sezonlarda bu kadar sakatlanmamıştım. Lig değişikliği olabilir, adaptasyon süreci olabilir... Ancak en önemlisi şu anda sakat değilim ve oynuyorum." diyerek değerlendirdi.

"Adaptasyon sürecimi tamamladım"

Kariyerinde değişiklik yapmaya ihtiyaç duyduğunu dile getiren savunma oyuncusu, "Böyle bir değişikliğe ihtiyacım vardı aslında. İspanya'dan ayrılmam ve yurt dışında yeni tecrübe edinmem gerekiyordu. Böyle bir karar aldım ve bu karardan dolayı pişman değilim. Adaptasyon sürecimi de tamamladım. Tek gereken, ligin kalanındaki maçları kazanıp önümüzdeki sene Avrupa'da boy göstermek olacak." şeklinde konuştu.

VAR'ın tartışılan bir sistem olduğunu kaydeden Ruiz, şunları söyledi:

"VAR sistemi geldikten sonra hakemlerden daha az hata yapmaları bekleniyor ama hakemler her zaman hata yapıyor. VAR sisteminin de ne kadar iyi çalıştığı tartışılır. Beşiktaş açısından bakarsak, hakemler bizim lehimize mi yoksa aleyhimize mi karar verdi, bunun muhasebesini yapamayacağım. Hakemlerde aramak yerine, kendi sorumluluğumuzu artırırsak, takım olarak oyuncu olarak daha fazla sorumluluk alırsak, sonuçtan daha fazla faydalı çıkarız."