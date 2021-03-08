Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde

08.03.2021 12:30
Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde, System.String[]

"Üzerine koyacağımı biliyordum""Sergen Yalçın hep kazanmaya oynuyor""Kesinlikle Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan birisi""Hocanın açıklamasından haberim yoktu""Hepsi de üst düzey isimler""Fenerbahçe maçına daha çok var""Taraftarımızın hasretini çekiyoruz""O kutlamaların içinde...

"Üzerine koyacağımı biliyordum"

"Sergen Yalçın hep kazanmaya oynuyor"

"Kesinlikle Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan birisi""Hocanın açıklamasından haberim yoktu""Hepsi de üst düzey isimler" "Fenerbahçe maçına daha çok var""Taraftarımızın hasretini çekiyoruz""O kutlamaların içinde olmak istiyorum"Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, "Takım içi ambiyansımız başından bu yana çok iyi ve bundan sonra da bozulmayacak. Lider durumdayız ama daha çok maç var. Her maç final niteliğinde. Alçakgönüllü şekilde bütün maçlarımıza odaklanmamız gerekiyor" dedi.Süper Lig'in 30'uncu haftasında cuma günü Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. İdmandan önce siyah-beyazlıların savunmacısı Welinton, gazetecilere açıklamalarda bulundu."ÜZERİNE KOYACAĞIMI BİLİYORDUM"Teknik direktör Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarının kendisine verdiği desteğe dikkat çeken 31 yaşındaki stoper, "Bildiğiniz gibi lig başlamadan önce bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Herkes bunu biliyor. Ama hocamın verdiği güvenle, takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle birlikte Allah'a şükür daha iyi durumdayım diye konuştu."SERGEN YALÇIN HEP KAZANMAYA OYNUYOR"Sergen Yalçın'ın tek düşüncesinin kazanmak olduğunu vurgulayan Welinton, "Hocamız stil olarak hep kazanmaya oynuyor. Alanya'da da böyleydi, burada da böyle. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Ama hocanın stili değişmedi, aynı" dedi."HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE"Her maça final gözüyle baktıklarını aktaran deneyimli oyuncu, "Takım içi ambiyansımız başından bu yana çok iyi ve bundan sonra da bozulmayacak. Lider durumdayız ama daha çok maç var. Her maç final niteliğinde. Alçakgönüllü şekilde bütün maçlarımıza odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı."KESİNLİKLE BEŞİKTAŞ OYNADIĞIM EN BÜYÜK TAKIMLARDAN BİRİSİ""Taraftarın desteğini almak motive edici. Bu motivasyonla birlikte saha içinde onları daha mutlu ederek devam edeceğim" diye sözlerini sürdüren Welinton, şunları kaydetti: "Beşiktaş'ta tabii ki oyun düzenine bakınca, çok pozisyona giren bir takım olduğumuzu görüyoruz. Burada benim çok fazla hücuma çıkmama gerek kalmıyor. Ama tabii ki fırsat olduğu zaman golümü atmak istiyorum. Kesinlikle Beşiktaş oynadığım en büyük takımlardan birisi. Buraya geldikten sonra ikili mücadelelerde kendimi geliştirdim diyebiliriz. Hocamız bunlara çok önem veriyor. Ama genel olarak bakınca, her gün burada olmak, bu takımın içinde olmak beni daha iyi bir futbolcu yapıyor. Bundan sonra da daha ileriye gitmek istiyorum.""HOCANIN AÇIKLAMASINDAN HABERİM YOKTU"Siyah-beyazlıların teknik patronu Sergen Yalçın'ın performansının düşük olduğu dönemlerde kendisine sahip çıktığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise tecrübeli stoper, "Hocanın bu açıklamasından haberim yoktu. Kimse de bana tercüme etmedi. Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sadece benim değil, takımın da ileriye gitmesi var. Bu da çok önemli" karşılığını verdi."HEPSİ DE ÜST DÜZEY İSİMLER"Welinton, savunmada birlikte oynadığı arkadaşları konusunda ise "Hepsiyle rahat hissediyorum kendimi. Hoca kimi seçerse o oynayacak. Elimizdeki kadrodaki oyunculara baktığımızda, hepsi de üst düzey isimler" değerlendirmesinde bulundu."FENERBAHÇE MAÇINA DAHA ÇOK VAR"Ligin 31'inci haftasında 21 Mart Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi için ise Brezilyalı futbolcu, "Fenerbahçe maçına daha çok var. Bu nedenle bu maçı düşünmüyoruz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz" yorumunu yaptı."TARAFTARIMIZIN HASRETİNİ ÇEKİYORUZ"Bir ay boyuncu İstanbul dışına çıkmayacak olmalarının küçük bir avantaj sağlayacağını dile getiren Welinton, "Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Ardı ardına yoğun bir tempo var. Ama deplasmanda olsun, kendi evimizde olsun çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olur. Bu da küçük bir avantaj" diye konuştu."O KUTLAMALARIN İÇİNDE OLMAK İSTİYORUM"Son olarak siyah-beyazlı taraftarlara mesaj gönderen Welinton, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm zaten; taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum."

Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde

Sergen Yalçın, Fenerbahçe, İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Welinton: Her maç final niteliğinde - Son Dakika Spor


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