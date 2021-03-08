Beşiktaşlı futbolcu Welinton, taraftarlarla şampiyonluk kutlamak istiyor Açıklaması - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Welinton, taraftarlarla şampiyonluk kutlamak istiyor Açıklaması

08.03.2021 12:41
Beşiktaşlı futbolcu Welinton, taraftarlarla şampiyonluk kutlamak istiyor Açıklaması, System.String[]

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp, taraftarlarla birlikte kutlamak yapmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Welinton, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşıp, taraftarlarla birlikte kutlamak yapmak istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımın BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Welinton, "Tabii ki şampiyon olmak hedefimiz. Önceki kutlamaları gördüm, taraftarlar muhteşemdi. O kutlamaların içinde olmak istiyorum." dedi.

Sergen Yalçın'ın kazanmaya dönük bir oyun anlayışına sahip olduğunu vurgulayan Welinton, " Alanya'da da bu böyleydi. Burada büyük takım faktörü var ve kupa kazanmanızı bekliyorlar. Neticede büyük takım ama hocanın stili aynı" diye konuştu.

Takımda iyi bir hava oluştuğunu kaydeden Welinton, "Bundan sonra da bu bozulmayacak. Lider durumdayız ama bitmiş hiçbir şey yok. Daha çok maç var. Her maç final niteliği taşıyor. Her maçta çok fazla mücadele edip, alçak gönüllü şekilde bütün rakiplerimizle yüzleşmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Performansının artması

Sezon başında beklentilerin altında kalmasının ardından, sonraki bölümlerde daha iyi oynamasıyla ilgili yöneltilen soruya Welinton, "Lig başlamadan önce çok önemli bir eleme maçı oynadık, iyi de başlamadık. Bunu herkes biliyor. Ancak hocamın ve takım arkadaşlarımın verdiği güvenle üzerine koyacağımı biliyordum. Bu güvenle beraber üstüne koyarak daha iyi durumdayım." yanıtını verdi.

Teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kötü performans gösterdiği dönemde kendisine destek verici açıklamalarının olduğunun hatırlatılması üzerine Welinton, "Hocamın bu açıklamasından haberim yoktu, ilk defa duyuyorum. Ligin başında iyi maçlar oynamadım ama sonradan büyük maçların geleceğini zaten biliyordum. Sırf benim değil takımın da iyileşmesi var. Bu da çok önemli." şeklinde konuştu.

Taraftarların kendilerine verdiği desteğin çok motive edici olduğunu anlatan Welinton, "Bu motivasyonla birlikte saha içinde onları daha fazla mutlu etmek için mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.

Welinton, Aytemiz Alanyaspor'da gol atan bir kimliğe sahip olması ancak Beşiktaş'ta bunu henüz başaramamasıyla ilgili, "Beşiktaş'taki oyun düzenine bakınca, çok pozisyona giren bir takımız. Burada benim hücuma çıkmama çok fazla ihtiyaç kalmıyor. Maçın her anında pozisyona giren bir takımız. Tabii ki fırsat olduğu zaman golümü atmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra daha ileriye gitmek istiyorum"

Beşiktaş'ın kariyerinde forma giydiği en büyük kulüp olduğunu aktaran Welinton, "Buraya geldikten sonra ikili mücadelelerde kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Hocamız ikili mücadelelere çok önem veriyor. Genel olarak baktığımızda, profesyonel anlamda her gün bu havayı solumak, bu rutinin içinde bulunmak beni daha iyi bir futbolcu yapıyor. Yeteneklerim beni buraya kadar getirdi. Bundan sonra daha ileriye gitmek istiyorum." diye konuştu.

Savunmada hangi oyuncuyla daha rahat oynadığı yönündeki soruyu Welinton, "Hepsiyle rahat hissediyorum. Hocamız kimi seçerse, o oynayacak. Kadrodaki oyunculara baktığımızda, hepsi üst düzey isimler." şeklinde cevapladı.

Welinton, Fenerbahçe ile yapacakları derbi karşılaşması ve önlerindeki 5 maçı İstanbul'da yapacak olmaları hakkında, "Fenerbahçe maçına daha çok var. O nedenle bu maçı şimdi düşünmüyoruz. Sadece önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz. Bu sene çok fazla maç oynuyoruz. Yoğun bir tempo var. Deplasmanda veya evimizde oynamak çok da fark etmiyor. Taraftarımız yok, onların da hasretini çekiyoruz. Belki seyahat etmemenin avantajı olabilir. Ufak bir avantaj tabii ki var." diyerek sözlerini tamamladı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş, oyunlar, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolcu Welinton, taraftarlarla şampiyonluk kutlamak istiyor Açıklaması - Son Dakika Spor


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