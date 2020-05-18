Beşiktaşlı futbolcular karantina yurdundan ayrıldı

Koronavirüs sebebiyle Süper Lige ara verilmesinin ardından futbolcular kulüplerinden izin alarak ülkelerine gitmişti. Takımların antrenmanlara başlamasının ardından Türkiyeye dönüş yapan Beşiktaşlı Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve N'Koudou; Gençlerbirliğinde forma giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile Altaylı Kappelin 14 günlük karantina süreleri doldu. Oyuncular 18 Mayıs itibarıyla sürelerinin dolmasının ardından dün gece saat 00.00dan sonra Güngörende bulunan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdundan ayrıldı.







NADİR ÇİFTÇİ VE YASİN PEHLİVAN ANKARAYA GİTTİ



Gençlerbirliği forması giyen Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan da yurttan ayrılarak Ankaraya gitti. İki futbolcu, öğle saatlerinde bir kez daha Kovid-19 testine girdi. Nadir ve Yasin çıkan sonuçlara göre ya karantinaya alınacak ya da takımla birlikte çalışmalarda yer alacak.



