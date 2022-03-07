Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi

07.03.2022 19:49
Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın hakemi Melis Özçiğdem'e gül verdi.

Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçı öncesi siyah-beyazlı futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla müsabakanın hakemi Melis Özçiğdem'e gül verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bu mücadeleye dördüncü hakem olarak Melis Özçiğdem'i atamıştı. Karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıkan siyah-beyazlı oyuncular da Özçiğdem'e gül armağan etti.

Melis Özçiğdem ise futbolcuların bu jestine teşekkür ederek karşılık verdi.

(Uygar Aydın - Samet Yalçın/İHA)

Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi
Beşiktaşlı futbolcular, Melis Özçiğdem'e gül verdi

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Kaynak: İHA

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