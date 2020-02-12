Beşiktaşlı futbolcular, Sergen Yalçın ile çıkışı sürdürme peşinde

Beşiktaşlı futbolcular Atiba Hutchinson ve Umut Nayir, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Nişantaşı Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği Ediz Bahtiyaroğlu Yılın Spor Ödülleri törenine katılan siyah-beyazlı oyuncular, basın mensuplarına gündeme dair açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Hutchinson, çok yoğun bir fikstür ile karşı karşıya bulunduklarına dikkati çekerek, "Sergen Yalçın ile çok güzel bir başlangıç yaptık ve 2 maçı kazandık. Bir sonraki maç için çok heyecanlıyız." dedi.

Hutchinson, başarı için ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde mücadele edeceklerini dile getirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Hutchinson, geleceğiyle ilgili soruya ise "Sezonun bitmesine çok var. Ama tabii ki kendimizi buna alıştırıyoruz. Oynamak için bir yılım daha olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi çok güzel ve iyi hissediyorum." diye yanıtladı.

Ödül törenine değinen Kanadalı futbolcu, "Bu ödülü ilk defa alacağım için çok heyecanlıyım. Bu organizasyonun devam edeceğini de duydum, buna da sevindim." ifadelerini kullandı.

Umut Nayir: "Kritik süreç şimdi başlıyor"

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Umut Nayir ise Sergen Yalçın ile iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Kritik süreç şimdi başlıyor. Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile olmak üzere üstümüzdeki 3 takımla oynayacağız. Maksimum puanla çıkarsak şampiyonlukta iddialı hale geleceğiz." şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 7 takımın şampiyonluk yarışı içinde olduğunu kaydeden Umut, "Herkesin yarışa dahil olduğu bir süreç yaşanıyor. Böyle olduğunda kırılma çok keskin oluyor. Rakipler birbirleriyle de oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ödül töreniyle ilgili soruya Umut, "Çok değerli bir şey. İnşallah buradaki fikirler yeşererek devam edecek. Güzel fikirleri olan insanlardan ödül alacağım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Sporu rekabete dayandırmadan eğlence kısmıyla değerlendirmek gerektiğini anlatan Umut, "Sporun eğlence kısmını alarak kendimizi geliştirmemiz lazım. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla spora ilgi duyan yaygın bir kesim oluştu. Sporda insanları keyiflendiren tarafı kullanmamız lazım." diyerek sözlerini tamamladı.