Bakan Selçuk, Beşiktaş camiasından isimlerin öğrencilerle buluştuğu "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Telafide Ben de Varım" programı, çocukların ve gençlerin tatillerini verimli geçirmeleri için 81 ilde, 8 milyon öğrencinin katılımı ve 500 bine yakın etkinlikle devam ediyor.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında, 22 bin okulun yanı sıra 5 bakanlık ve tüm belediyelerin imkanları seferber edilirken, programa bir destek de Beşiktaş Jimnastik Kulübünden geldi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne konuk olan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, BJK Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, futbolcular Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Emre Bilgin ve öğrencilerle bir araya geldi.

Sporun, çocukların hem zihinsel hem de duygusal gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Selçuk, bu nedenle "Telafide Ben de Varım" programında yüzlerce sportif etkinliğe yer verildiğini dile getirdi.

Sergen Yalçın da telafi etkinlikleri için gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Sohbetin ardından Bakan Selçuk ve Sergen Yalçın, "Telafide Ben de Varım" tişörtleriyle yeşil sahaya çıktı.

Isınma hareketleri yapan Selçuk, öğrencilerle futbol oynayıp sohbet etti.

"Salgında çocukların yarım kalan teneffüsleri, aktiviteleri gibi tişörtlerdeki yarım kalpleri de ellerimizle tamamlıyoruz." diyen Ziya Öğretmen ve futbolcular, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Sergen Yalçın, Bakan Selçuk'a "06 Ziya Selçuk" yazılı, Beşiktaş forması hediye etti.