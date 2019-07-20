Beşiktaşlı futbolcular yeni sezon kuralları hakkında bilgilendirildi
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Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaşlı futbolculara 2019-20 sezonunda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:18 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıklarını Riva Hasan Doğan
Tesisleri'nde sürdüren Beşiktaşlı futbolculara 2019-20 sezonunda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF) Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek
tarafından 2019-20 sezonununda uygulanacak olan oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında sunum yapıldığı bildirildi.
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