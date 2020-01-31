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Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL
6 saat önce
Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için 300 bin TL toplayıp, AFAD'a teslim etti.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için 300 bin TL toplayıp, AFAD'a teslim etti.
Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beşiktaşlı futbolcular da depremzedeler için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı futbolcular aralarında topladığı 300 bin TL'yi kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla AFAD'a gönderdi. - İSTANBUL
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