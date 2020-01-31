Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL

Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için 300 bin TL toplayıp, AFAD'a teslim etti.



Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beşiktaşlı futbolcular da depremzedeler için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı futbolcular aralarında topladığı 300 bin TL'yi kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla AFAD'a gönderdi. - İSTANBUL