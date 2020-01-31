Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için 300 bin TL toplayıp, AFAD'a teslim etti.

Beşiktaşlı futbolculardan AFAD'a 300 bin TL, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcular depremzedeler için 300 bin TL toplayıp, AFAD'a teslim etti.

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Beşiktaşlı futbolcular da depremzedeler için kolları sıvadı. Siyah-beyazlı futbolcular aralarında topladığı 300 bin TL'yi kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla AFAD'a gönderdi.

(Bozhan Memiş/İHA)

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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