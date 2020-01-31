Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere maddi yardımda bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre, Beşiktaşlı futbolcular kaptan Burak Yılmaz'ın aracılığıyla depremzedeler için 300 bin lira topladı.

Söz konusu yardım, depremzedelerin ihtiyaçlarında kullanılması için AFAD'a gönderildi.

Burak Yılmaz, Malatya, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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