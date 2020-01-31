Beşiktaşlı futbolculardan depremzedelere yardım

Beşiktaşlı futbolcular, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde zarar gören bölge halkı için para yardımında bulundu.

Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için siyah-beyazlı futbolcular kendi aralarında 300 bin TL topladı. Beşiktaşlı oyuncular ardından topladıkları parayı kaptan Burak Yılmaz aracılığıyla depremzede vatandaşların ihtiyaçlarında kullanılmak üzere AFAD'a gönderdi.