Beşiktaşlı futbolculardan gol sınrası büyük vefa! Golcü ismi unutmadılar
28.12.2020 19:31
Beşiktaş, Sivasspor karşısında Güven Yalçın'ın kafa golüyle 1-0 öne geçti. Siyah beyazlı futbolcular, sevinç sırasında geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Aboubakar'ın formasını gösterip golü ona adadı.
Beşiktaşlı futbolcular, takım arkadaşları Vincent Aboubakar'ı unutmadı.
Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor maçının 18. dakikasında Güven Yalçın'ın kafa golüyle 1-0 öne geçen siyah beyazlılarda futbolcular sevinç esnasında Aboubakar'ın 14 numaralı formasını kameralara gösterip golü ona hediye ettiler.
ANNESİ VEFAT ETMİŞTİ
Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, geçtiğimiz günlerde kaybettiği annesinin cenazesi için ülkesine gitmişti.
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