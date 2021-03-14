Beşiktaşlı futbolculardan sağlık ekibine çiçek

Beşiktaşlı futbolcular, bugün yapılan antrenman öncesinde siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibine çiçek vererek Tıp Bayramı 'nı kutladı.

Yangında annesini kaybeden minik Okay ölümle savaşıyor! Uyandığında ilk sözü "anne" oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup: Mücadelemiz henüz bitmedi, el birliği içinde çalışmamız gerekiyor

Boğaz manzaralı otelde yapılan eğlenceye baskın! Ceza yiyenler sinirlerini gazetecilerden çıkardı

Bursa'da 22 aracı biçen ve 4 kişinin ölümüne neden olan tırın sürücüsü tutuklandı