Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri başladı
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Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri başladı

19 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da başlayacak olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri başladı, System.String[]
Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva'da başlayacak olan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.

2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi 8 Temmuz'da Riva'da topbaşı yapacak olan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri başladı. A takımdan Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı futbolculara, kan tetkikleri yapılırken; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:40 Kaynak: İHA
Beşiktaş, Riva, Spor
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