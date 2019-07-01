Beşiktaşlı futbolcuların sağlık kontrolleri başladı

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz'da Riva
'da başlayacak olan Beşiktaş
'ta siyah-beyazlı futbolcular sağlık kontrolünden geçmeye başladı.
2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu öncesi 8 Temmuz'da Riva'da topbaşı yapacak olan Beşiktaş'ta futbolcuların sağlık kontrolleri başladı. A takımdan Oğuzhan Akgün, Dorukhan Toköz
, Utku Yuvakuran ve Orkan Çınar
sağlık kontrolünden geçti. Siyah-beyazlı futbolculara, kan tetkikleri yapılırken; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL