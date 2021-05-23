Beşiktaşlı futbolcuların şampiyonluk maçında giydikleri formalar satışa sunuldu

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon olduğumuz Göztepe maçında futbolcularımızın giydiği imzalı formalar ile Sergen Yalçın 'ın imzaladığı forma satışta." denildi.

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Göztepe maçında futbolcuların giydiği formaların satışa çıktığını duyurdu.

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