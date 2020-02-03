Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber - Son Dakika
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Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırdı.

Beşiktaşlı futbolcuya mahkemeden kötü haber, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün eski sevgilisi Cansu Gezer, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Toköz hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırdı.


Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz'ün (23) eski sevgilisi Cansu Gezer, Toköz'ün kendisini tehdit ettiğini iddia ederek 30 Ocak 2020 tarihinde mahkemeye başvurdu. Gezer, Toköz hakkında tedbir kararı verilmesini talep etti.


1 ay süreyle koruma kararı verildi


Talebi değerlendiren İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca Cansu Gezer'in korunma altına alınmasına karar verdi.


Dorukhan Toköz hakkında 1 ay süreyle uzaklaştırma kararı veren mahkeme, Toköz'ün Gezer'e karşı şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve tedbir isteyeni iletişim araçları ile rahatsız etmemesine hükmetti. - İSTANBUL

Dorukhan Toköz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:48 Kaynak: İHA
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