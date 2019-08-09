Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı Halim Okta, Salihli'de futbol koordinatörü oldu
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Beşiktaşlı Halim Okta, Salihli'de futbol koordinatörü oldu

1 saat önce

Salihli Belediyespor'da Teknik Direktörlük görevine Ferudun Yarkın, Futbol Koordinatörlüğüne ise Halim Okta getirildi.

Beşiktaşlı Halim Okta, Salihli'de futbol koordinatörü oldu, System.String[]
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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Salihli Belediyespor'da Teknik Direktörlük görevine Denizlispor ve Şanlıurfaspor'da görev yapan Ferudun Yarkın getirilirken, Futbol Koordinatörlüğüne ise Yeni Salihlispor'da yetişerek Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı formayı giyen futbolcu ve spor adamı Halim Okta getirildi. Teknik Direktör Yarkın ve Futbol Koordinatörü Okta ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yeşil beyaz Salihlispora doğru Salihli'mizde futbol efsanesinin yeniden canlandırılması, yeniden yapılanma ve şirketleşme için çıktığımız yolda, ilk adım olarak Salihli Belediyespor Futbol Takımımızın Koordinatörlüğüne Halim Okta ve Teknik Direktörlüğe Ferudun Yarkın getirilmiştir. Salihli halkımızla birlikte başaracağımıza inanıyoruz" dedi.

Ferudun Yarkın kimdir?

25 Şubat 1963 Manisa doğumlu olup Salihli'de yaşayan Ferudun Yarkın, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği mezunudur. 1991 yılından bu yana Salihlispor, Kuşadasıspor, Salihli Belediyespor, Somaspor, Kocaçeşmespor, Akhisar Belediyespor, Denizlispor, Kuşadası Spor gibi takımları çalıştıran Yarkın, 1.Ligde Denizlispor, Spor Toto 2.Lig'de ise Şekerspor ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.

Halim Okta kimdir?

28 Ocak 1966 Manisa doğumlu olan Halim Okta, futbola Salihlispor'da başlarken, 1988/89 sezonunda Beşiktaş'a transfer olup, siyah-beyazlı formayı giydi. Beşiktaş'ın yanı sıra Gaziantepspor, Sakaryaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor ve Kartalspor'da forma giyen Okta, Teknik Direktörlük kariyerinde ise Beşiktaş U17, U19, U21 takımlarının yanı sıra Kartalspor ile Bayrampaşa ve Karşıyaka'da görev yaptı. - MANİSA
Salihli Belediyespor, Beşiktaş, Salihli, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:29 Kaynak: İHA
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