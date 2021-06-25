Beşiktaşlı iş insanları çifte şampiyonluğu kutladı - Son Dakika

Kupalarla muhteşem kutlama

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ile birlikte çok sayıda protokol üyesi, Beşiktaş Kulübü As Başkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Daltaban'ın da yer aldığı kutlamalara Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'de görüntülü telefon bağlantısı ile katıldı. Beşiktaşlıların sevincine ortak olan Başkan Nur Çebi, birlik ve beraberlik ruhu ile kulüplerine kenetlenerek nice başarılara daha imza atacaklarına inandığını söyledi.

Takım ruhu ile nice başarılara

Ege Beşiktaşlı İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Kaplan da konuşmasında, sezonu çifte kupa ile kapatmanın onurunu yaşadıklarını belirterek, burada emeği geçen herkese teşekkür etti. Dernek Başkan Yardımcısı Sait Küçükkurt ise camia olarak çok mutlu olduklarını ifade ederek, Beşiktaş'ın köklü ve bir duruşu olan bir kulüp olduğuna işaret ederek, bundan sonra takım ruhunu kaybetmeden nice başarıları da göğüsleyeceklerine inandığını vurguladı.

Kutlama alanına getirilen 2 kupa da büyük ilgi görürken, Beşiktaşlılar kupalarla birlikte hatıra fotoğrafları çektirdiler. Kutlama pastasının kesilmesinin ardından, orkestra birbirinden güzel parçalar çalarken, Beşiktaş marşlarının ardından İzmir marşının hep bir ağızdan söylenmesi ile gece sona erdi.