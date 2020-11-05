Beşiktaşlı Josef de Souza'nın cezası 1 maça indi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir."

İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'yla ilgili skandal iddia: Bir market zincirinin şubesi için kolonlar ve duvarlar yıkıldı