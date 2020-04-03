Beşiktaşlı Karius'un yeni takımı! Satın alma opsiyonu ile..

Sezon sonunda Beşiktaş'a veda edecek olan Loris Karius için ülkesinden transfer iddiası geldi. Alman gazetesi Bild, tecrübeli kaleci için Hertha Berlin'in devrede olduğunu öne sürdü.



Haberde Mavi- Beyazlılar'ın, Karius'u satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği belirtildi. Başarılı eldivenin, kız arkadaşı Sophia Thomalla'nın da Berlin'de yaşaması nedeniyle transfere çok sıcak baktığı kaydedildi.



