Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti

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Beşiktaş'ın kendisine kulüp bulmasını istediği ancak bu yönde bir girişimi olmadığı için kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic, menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Siyah-beyazlı kulüpte yıllık 3 milyon euro maaş alan Sırp futbolcu, Fatih Terim tarafından veto edildi.

"KENDİ LİSTEMİZ ÜZERİNDEN DEVAM EDEBİLİRİZ"

Sporx'in haberine göre; 1.7 milyon euro seviyesinde maaş ile Adem Ljajic önerisini değerlendiren Galatasaray Yönetimi, süreç hakkında Fatih Terim ile görüştü ancak Terim, "İhtiyacım yok, kendi listemiz üzerinden devam edebiliriz" diyerek transfer sürecini reddetti.