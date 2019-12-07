Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması
Son Dakika Spor Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması - Son Dakika Spor

Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması

6 saat önce

Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması, System.String[]

Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anagold 24Erzincanspor maçında, sol üst arka bacak (biceps) adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.


Acıbadem, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ronaldo, Arnavutluk'taki depremden kurtulan çocukları ziyaret etti
Rıdvan Dilmen'in zor anları! Lastiği patladı, oğlundan yardım istedi Galatasaray'da Luyindama ameliyat edildi Futbolcunun çektiği şut Boris Johnson'ın cinsel organına isabet etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 16:46:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]