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Beşiktaşlı N'Koudou'da kas zorlanması
6 saat önce
Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:40 Kaynak: DHA
Beşiktaşlı futbolcu Georges N'Koudou'da kas zorlanması tespit edildiği açıklandı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anagold 24Erzincanspor maçında, sol üst arka bacak (biceps) adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Georges N'Koudou'nun yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 kas zorlanması tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.
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