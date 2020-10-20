Beşiktaşlı N'Sakala, şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika

Beşiktaşlı N'Sakala, şampiyonluğa inanıyor

20.10.2020 17:35
Beşiktaşlı N'Sakala, şampiyonluğa inanıyor, System.String[]

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala, lige iyi başlayamadıklarını ancak sezon sonunu iyi getireceklerini söyledi.

Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu savunma oyuncusu Fabrice N'Sakala, lige iyi başlayamadıklarını ancak sezon sonunu iyi getireceklerini söyledi.

Siyah-beyazlı futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşan 30 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş'ta oynadığım için çok mutluyum. Burada olmak çok güzel. Türkiye'de birçok futbolcu Beşiktaş'ta oynamak ister. Benim için bu ailenin bir ferdi olmak çok güzel. Transferimden önceki süreçte birçok kulüp menajerimle temas halindeydi. Türkiye'ye geldiğimden beri çok çalıştım. Büyük bir takımda oynamak için bu kadar çok çalıştım. Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Buraya gelmek kolay değildi." ifadelerini kullandı.

Transferinden önce ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştüğünü aktaran N'Sakala, "İlk önce hoca ile konuştum. Kendisiyle önceden tanışıyordum. Sözleşmem bitmek üzereydi ve düşüncelerimi ilk paylaştığım kişi hoca oldu." diye konuştu.

Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı kulübü tercih etmesiyle ilgili, "İlk geldiğimde Beşiktaş'ın büyüklüğünden çok etkilendim ve kulübü sevdim. Alanyaspor'daki bir takım arkadaşım da Beşiktaş taraftarıydı. O bile beni bu kararı vermeye itti diyebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"İyi başlamadık"

Siyah-beyazlı futbolcu, sezona iyi başlamadıklarını belirterek şampiyon olacaklarına inandıklarını kaydetti.

Uyum sürecinden geçtiklerini dile getiren N'Sakala, "İyi başlamadık. Takımımızda çok fazla yeni futbolcu var. Bir alışma sürecinden geçiyoruz. Büyük bir takımız. Bireysel olarak bakıldığında çok iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz ama küçük detaylar var. Şu an bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Öz güvenimiz yüksek. Bu hafta sonundan itibaren en iyi şekilde başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın geçen sezonki performansından örnek veren Beşiktaşlı oyuncu, "Şampiyonluğa inanıyoruz. Bu sene geçtiğimiz sezonlara göre daha fazla takım ve maç var. Kötü başlamış olabiliriz. Geçen sene de kötü bir başlangıcın üzerine takım sezon sonunda üçüncü olmuştu. Şu anda iyi hissediyoruz ve sezon sonu için olumlu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

N'Sakala, sosyal medyada gitar çalarken görüntülerinin yer almasıyla ilgili, "Tesiste çalmıyorum. İnsan içinde gitar çalmaya utanıyorum ama sözüm devam ediyor. Şampiyon olursak stadyumda gitar çalma sözümü tekrarlıyorum. Bu yüzden de çok çalışıyorum ve şampiyon olmayı çok istiyorum." diye konuştu.

"Caner ile farklıyız"

N'Sakala, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin ile kıyaslanmasını değerlendirdi.

Caner ile tarzlarının farklı olduğunu dile getiren tecrübeli futbolcu, "Bizler farklıyız. Benim kendime göre bir tarzım var. Onun da kendi tarzı var. Farklı tarzlardan aynı sonucu beklemek olmaz." dedi.

Daha önce birlikte çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un transferiyle ilgili kendisine telkinde bulunmadığını anlatan Demokratik Kongolu sol bek, şöyle devam etti:

"Erol hoca ile iyi bir ilişkimiz var ama o bana hiçbir zaman 'Fenerbahçe'ye gel' veya 'Gelir misin?' diye bir soru yöneltmedi, telkinde bulunmadı. Tercihi bana bıraktı. Çünkü onun için futbolcunun tercihi önemlidir. Tercihi bana bıraktı ve ben de burayı tercih ettim. Hala konuşuyoruz. İletişimimiz kopmuş değil ama eskisi gibi değil. Çünkü artık rakibiz."

Genç futbolcular hakkındaki görüşleri

Genç kaleci Ersin Destanoğlu ve sol bek Rıdvan Yılmaz hakkındaki düşüncelerini paylaşan tecrübeli sol bek, şunları kaydetti:

"Ersin çok iyi bir kaleci. Antrenmanlar ve idmanlarda bu kaliteyi görebiliyorsunuz. Öğrenmeye açık birisi. Hataları mutlaka olacaktır ama herkes hata yapıyor. Hiç kimse mükemmel değil. İlerisi için kendisiyle ilgili düşüncelerim son derece olumlu. Rıdvan da iyi bir oyuncu. Buraya gelmeden önce kendisini biliyordum. Kendisini geliştiriyor. Ersin gibi o da geleceği parlak bir oyuncu. Kulübümüzde Utku ve Emre gibi de genç oyuncular var. Bu yaş itibarıyla çok iyi oyuncuları var. 2-3 yıl sonra bunların Beşiktaş'ın büyük oyuncuları olacağını iddia ediyorum. Ancak çok çalışmaya devam etmeleri lazım. Rıdvan'a da saha içinde ağabeylik yapmaya çalışıyorum."

"Önceliğim savunma yapmak"

Fabrice N'Sakala, son golünü 2014'te attığının hatırlatılması üzerine, "Gol atmayı özledim. Beşiktaş için gol atmak isterim ama önceliğim takımıma faydalı olabilmek. Önümde oynayan kanat oyuncusuna destek olabilmek. Gol atmak bir nebze de olsa onun görevi. Ben çok fazla öne çıkarsam belki pozisyonumu kaybederim. Bu da takımıma gol yedirme riskini doğurabilir. Önceliğim savunma yapmak ama en kısa zamanda Beşiktaş formasıyla bir gol atmak isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaşlı N'Sakala, şampiyonluğa inanıyor - Son Dakika Spor

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