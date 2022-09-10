Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2)

10.09.2022 15:33
Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2)

Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasında yapılan maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili olarak, Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı Vodafone...

Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasında yapılan maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili olarak, Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.

YORUMLAR
500
Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu Kırmızı kart cezası iptal edilmeyen Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına boğuldu CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: AA

Josef de Souza, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:03 Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
13:36 İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:46 Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin
12:40 CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
10:56 Bakan Nebati'den Kur Korumalı Mevduat uygulaması açıklaması: Uygulama 1,3 trilyon liralık hacmi geçti, yatırımcı sayısı 2 milyon 138 bin 489'a ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 15:33:44. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement