Beşiktaşlı Josef, MKE Ankaragücü maçından sonra aldığı cezaya gözyaşlarıyla tepki gösterdi (2)

Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza'nın açıklamaları İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş arasında yapılan maçtan sonra çıkan olaylarla ilgili olarak, Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza ve Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.