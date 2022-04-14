Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

14.04.2022 15:40

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sabah saatlerinde Beykoz'da trafik kazası geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sabah saatlerinde Beykoz'da trafik kazası geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İspanyol oyuncu Montero'nun kullandığı cip, sabah saatlerinde Kavacık'ta aynı yönde seyreden 2 araçla zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanamazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde cipiyle seyir halindeki Montero'nun aynı yönde seyreden iki araçla daha zincirleme kazaya karıştığı anlar görülüyor.

Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO'NUN YAPTIĞI KAZA KAMERADA BEŞİKTAŞLI FUTBOLCU MONTERO'NUN YAPTIĞI KAZA KAMERADA Cami kubbesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı Cami kubbesinin çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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