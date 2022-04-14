Beşiktaşlı oyuncu Montero'nun trafik kazası yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero'nun sabah saatlerinde Beykoz'da trafik kazası geçirdiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İspanyol oyuncu Montero'nun kullandığı cip, sabah saatlerinde Kavacık'ta aynı yönde seyreden 2 araçla zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanamazken, araçlarda hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde cipiyle seyir halindeki Montero'nun aynı yönde seyreden iki araçla daha zincirleme kazaya karıştığı anlar görülüyor.